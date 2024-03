Uważaj na "zemstę sąsiada". Chwila nieuwagi i zrujnuje ogród

Na koniec warto zaznaczyć, że sumak octowy to roślina znana w medycynie naturalnej, która znajduje zastosowanie w homeopatii. W tradycji północnoamerykańskiej używa się go w zaburzeniach trawienia, chorobach skóry i do płukania gardła. Jest to też roślina barwierska. Sama nazwa summaq pochodzi z języka arabskiego, gdzie oznacza kolor ciemnoczerwony.