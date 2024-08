Rozsyp zamiast soli. Ślimaki uciekną co do jednego

Ślimaki to zmora każdego ogrodnika. Pojawiają się w ogrodach już wczesną wiosną, a opuszczają je późną jesienią. Choć w sklepach nie brakuje preparatów przeciwko ślimakom, większość z nas preferuje naturalne metody zwalczania szkodników. Większość z nich bazuje na naturalnych składnikach, takich jak kreda czy sól.

Ogród to dla nich istny raj. Pomrowy przepadają za warzywami uprawnymi, m.in. kapustą czy sałatą . Żywią się zarówno samymi owocami, jak i ich liśćmi, pędami i korzeniami. Nieusunięte w porę są w stanie doprowadzić roślinę do całkowitego obumarcia.

Pojawienie się pomrowów w ogrodzie nie zwiastuje nic dobrego. Trzeba się ich pozbyć jak najszybciej. Jak to zrobić? Istnieje na to wiele sposobów. W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele produktów przeznaczonych do zwalczania ślimaków. Choć są skuteczne, mogą poważnie zaszkodzić roślinom. Z tego powodu wiele osób decyduje się na naturalne środki ochrony przeciwko ślimakom, takich jak mączka bazaltowa, pułapka piwna, skorupki od jajek czy sól.