Ruszyła wyprzedaż w Bonprix. Jeansy ze stretchem kupisz za grosze

Elastyczne rurki we wszystkich kolorach

W ofercie Bonprix znalazły się granatowe rurki ze stretchem, które jak na jeansy są niezwykle szykowne, a to wszystko za sprawą koloru. Będą pasować zarówno do botków, jak i wysokich kozaków z szerokimi cholewkami, do krótkiej, puchowej kurtki, jak i długiego płaszcza z wełny w odcieniu kamelowym. Opcji stylizacyjnych jest cała masa. Spodnie są aktualnie przecenione z 99,99 zł na 79,99 zł.