Rytuały dla zdrowia, piękna i dobrej kondycji włosów, skóry i paznokci

Wbrew temu, co mawiały nasze babcie, złość raczej nie szkodzi urodzie, ale stres owszem. Duże stężenie kortyzolu (hormonu stresu) we krwi hamuje syntezę kolagenu, który jest głównym budulcem skóry. Do tego stres pogarsza jakość snu (innego kluczowego składnika dbania o urodę), osłabia naturalną barierę ochronną skóry, powodując, że staje się ona bardziej podatna na bakterie. Wzmożone napięcie może prowadzić także do nadprodukcji sebum i w konsekwencji powstania niedoskonałości, wyprysków i trądziku.