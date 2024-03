Pozowała w ultrakrótkiej sukience. Opcja tylko dla odważnych?

Karolina Gilon lubi zaskakiwać swoich fanów. Jej instagramowy profil, który obserwuje ponad 530 tys. osób, to prawdziwa skarbnica inspiracji i najciekawszych trendów. Prezenterka "Love Island. Wyspa miłości" jest niczym kolorowy ptak polskiego show-biznesu. Lubi eksperymentować z modą, jednocześnie przyciągając spojrzenia innych.

Minimalizm? Zdaje się, że w słowniku Karoliny Gilon to pojęcie nie istnieje. Prezenterka stroni od zachowawczych ubrań, a w jej garderobie próżno szukać neutralnych barw. Najczęściej stawia na błysk, mocne kolory i kroje, które wpadną w oko odważnym kobietom. Lubi się wyróżniać. Tak było i tym razem.

Uzupełnieniem stylizacji były beżowe sandałki z wiązaniem wokół łydki. Na uwagę zasługuje kwadratowy nosek. Buty z charakterystycznym przodem wróciły do modowych łask w 2022 roku, ale wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie wcale nie odchodzą do lamusa.