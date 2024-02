Bawiła się na jachcie. Jej strój kąpielowy to majstersztyk

"Wiecie za co kocham swoją pracę? Za to, że dzięki niej każdego dnia przeżywam przygodę życia" - wyznała Karolina Gilon podczas zdjęć do programu "Love Island. Wyspa miłości". Prowadząca show, którego dziewiąty sezon rozgrywa się w Hiszpanii, korzysta z uroków ciepłego południa i scenerii Morza Śródziemnego. Na jachcie zaprezentowała się w zielonym bikini i pareo do kompletu.