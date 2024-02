Kobiety Aleksandra Wielkiego

Królowa matka

"Krytycy zwracają dziś uwagę, że jego niechęć do spraw płci, pogłoski o homoseksualizmie – zwłaszcza o wieloletniej przyjaźni z tak nieokrzesanym typem, jak Hefajstion, i złowrogim, lecz pięknym eunuchem Bagoasem – a jednocześnie jego skłonność do pań w średnim lub starszym wieku i dominacja owej groźnej Matki Rodu, Olimpias, we wczesnym okresie jego życia – wszystko to pozwala przypuszczać, że miał w psychice coś zbliżonego do kompleksu Edypa" – pisze o Aleksandrze Wielkim jego biograf Peter Green.