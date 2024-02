Upokorzył ją przy wszystkich. Oto do czego zmusił Katarzynę I

Piotr osobiście również przeprowadził śledztwo mające zbadać skalę zdrady Katarzyny. W jego wyniku kazał ściąć Wilhelma, po czym włożył jego głowę do butli ze spirytusem i ustawił ją na widocznym miejscu w sypialni żony, przywróconej w międzyczasie do łask. W ramach kary władca przez kilka tygodni unikał Katarzyny jak ognia i w ogóle nie zaglądał do jej sypialni. Później jednak, gdy afera ucichła, małżonkowie się pogodzili, choć dla niektórych dworzan było to nie do pomyślenia. Otwarcie spodziewano się, że car odsunie od siebie Katarzynę, tak jak to zrobił wcześniej z pierwszą małżonką, Eudoksją Łopuchiną, którą umieścił w klasztorze.