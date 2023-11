Sonka Holszańska. Do czterech razy sztuka

Sonka nie usunęła się jednak w cień. Miała pewne wpływy w polityce – m.in. wzięła udział w zawiązaniu konferencji korczyńskiej. Zarządzała też ziemią sanocką, którą otrzymała jako tzw. wdowią oprawę. Tymczasem jej synowie rozjechali się po świecie. Władysław otrzymał koronę Węgierską i wyjechał do swojego drugiego królestwa, a w 1444 roku zginął w bitwie pod Warną podczas antytureckiej krucjaty, którą sam prowadził. Kazimierz został wielkim księciem litewskim. Kiedy odmówił przyjęcia polskiego tronu, to właśnie Sonka usiłowała go przekonać do zmiany zdania. Osobiście namawiała syna do powrotu do Polski i wybłagała polskich możnych, by nie pozbawiali go korony. W końcu doczekała się chwili, gdy pozycja jej młodszego syna była zabezpieczona.