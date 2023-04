Kupujesz bułki w Biedronce? Te dwie omijaj szerokim łukiem

Dobra bułka, czyli jaka? O składzie pieczywa słów kilka

Z czego powstaje pieczywo? Każdy, kto choć raz spróbował jego samodzielnego wypieku, wie, że podstawowe składniki to mąka, woda, sól oraz coś, co pobudzi je do wzrostu — czyli drożdże lub zakwas. Tak naprawdę nie potrzeba nic więcej — wystarczą cztery składniki, by uzyskać pyszne, chrupiące, domowe bułeczki. Jednak, jak to zwykle bywa - teoria teorią, a praktyka swoją drogą. Dowód? Pieczywo sprzedawane w marketach ma często skład znacznie wykraczający poza cztery podstawowe składniki. Czy jednak każdy dodatek do pieczywa jest zły? Nie!