Jak szukać działki w ROD, by zostać działkowcem? Musisz to wiedzieć

Jeżeli będziemy mieć szczęście i zarząd ROD dysponuje wolną działką, to wszelkie formalności niezbędne do nabycia prawa do działki i podpisanie umowy dzierżawy działkowej załatwimy na miejscu. W przypadku, gdy zarząd ROD nie posiada w zasobach wolnych działek, często prowadzi tzw. listę oczekujących na działkę, dlatego warto się na nią wpisać i zostawić do siebie kontakt.