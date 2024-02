Panika wśród działkowców. Ministerstwo zabrało głos

"Z doświadczenia wiemy, że stosunek lokalnych włodarzy jest bardzo różny do ogródków działkowych i niektórzy, chętnie by je zlikwidowali, przeznaczając tereny pod mieszkaniówkę lub inwestycje. Chcemy, by ogrody działkowe były zapisane w przepisach jako opcja dodatkowa do stref planistycznych. Dzięki temu ogrody działkowe znajdujące się na terenach, co do których nie uchwalono jeszcze planu miejscowego, będą miały szansę przetrwać" - tłumaczył na łamach "Faktu" Bartłomiej Piech, radca prawny PZD.