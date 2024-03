Są jednymi z najdroższych grzybów. Możesz znaleźć je w swoim ogródku

Smardz jadalny to rzadki okaz, który do 2014 roku był w Polsce pod ochroną. Znacznie częściej można go spotkać w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech, gdzie można go spokojnie zbierać. To właśnie z tego powodu wielu grzybiarzy jeździ do naszych sąsiadów, gdzie bez problemu można zbierać jedne z najdroższych grzybów.