Nie ma lepszych pieczarek. Eksplozja smaku, dzięki mieszance przypraw

Zanim jeszcze przejdziemy do tajemniczych składników, warto powiedzieć kilka słów o samym procesie przygotowania. Pieczarki są dość wodnistymi grzybami, dlatego, zanim wrzucimy je na patelnię, najpierw rozgrzejmy na dużym ogniu olej. Nie wrzucajmy też od razu wszystkich pokrojonych grzybów, ponieważ przysłużymy się do wytwarzania się nadmiaru wody.

Pieczarki podsmażamy przez kilka minut, następnie dodajemy sól i kontynuujemy proces smażenia aż do momentu, gdy grzyby nabiorą złocistego koloru. Nie zapominaj, by często mieszać grzyby, żeby nie przywarły do patelni i usmażyły się równomiernie.