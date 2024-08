Sieją postrach w całej Polsce. Tysiące interwencji

Lato to czas największej aktywności owadów. Można spotkać je wszędzie. Tworzą liczne roje i gniazda. Zakładają je w różnych miejscach. Gniazdo os, pszczół czy szerszeni stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Nigdy nie wiadomo, czy owady nagle nie zaatakują. W tym roku straż pożarna otrzymała rekordową liczbę zgłoszeń dotyczących usuwania gniazd. W samym lipcu było ich aż 16 971.

Osy, pszczoły i szerszenie należą do owadów błonkoskrzydłych. Okres ich największej aktywności przypada latem. To właśnie wtedy budują gniazda i roje. Można spotkać je zarówno podczas spaceru w lesie czy parku, jak i na osiedlu. Zwykle wybierają ciche i zadaszone miejsca, takie jak poddasze, komórki, drewniane szopy, a nawet skrzynki na listy.

W opublikowanym komunikacie zwrócili się z prośbą o to, aby zachować rozsądek przy zgłaszaniu takich przypadków. Poinformowali, że obowiązek usunięcia gniazd os, pszczół czy szerszeni w blokach mieszkalnych należy do zarządcy budynku.

