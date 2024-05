Zasadź w ogrodzie, a owady nawet się nie zbliżą

Wiosna i lato to czas wysokiej aktywności owadów. Szerszenie, osy, pszczoły, kleszcze czy komary — ukąszenie każdego z nich wiąże się z dużym bólem. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który wymaga hospitalizacji. Szerszenie i pszczoły atakują wyłącznie wtedy, kiedy czują się zagrożone. Komary i kleszcze przeciwnie — tylko szukają okazji, aby móc wpić się w skórę .

Jak uchronić się przed atakiem owadów? Stosuj repelenty odstraszające owady. Kupisz je w każdej aptece. Jeśli jednak naturalne rozwiązania są ci bliższe, zaopatrz się w olejki eteryczne z lawendy , cytryny i kamfory. Zmieszaj je ze sobą w proporcji 1:1 i dodaj do nich kilkanaście kropel olejku z awokado, nasion bawełny czy słodkich migdałów. Tak przygotowaną mieszankę nanieś na skórę przed wyjściem do parku czy lasu. Owady nie znoszą tych zapachów i gdy tylko je poczują, od razu uciekają.

Wychodzisz do ogrodu, kładziesz się na leżaku, chcesz cieszyć się piękną pogodą i... słyszysz charakterystyczne buczenie. Owady w ogrodzie to prawdziwa plaga. Mało kto pamięta o stosowaniu repelentów. Jak więc odstraszyć szkodniki z ogrodu? Większość owadów ma wyczulony zmysł zapachu. Niektóre aromaty je przyciągają, a inne odstraszają.

Chcesz czuć się bezpiecznie na balkonie czy w ogrodzie? Zasadź rośliny takie jak lawenda, bazylia, mięta, tymianek, kocimiętka. Sprawdzą się także bratki i pelargonie. Zapach wydzielany przez te rośliny skutecznie odstraszy szkodniki. Jeśli chcesz wzmocnić efekt, wybierz się na łąkę i wyrwij wrotycz wraz z korzeniami, a następnie zasadź go w donicy. Ta niepozorna roślina odstrasza komary, kleszcze, meszki i mole .

