Nie sadź blisko domu. Szerszenie i pszczoły zlecą się z daleka

Pszczoły chętnie odwiedzają ogródki i balkony. Szukają w nich pożywienia. Choć nie są agresywne, kiedy poczują się zagrożone, mogą użądlić. Jeśli chcesz tego uniknąć, pozbądź się kilku gatunków roślin z ogrodu. To właśnie one przyciągają szerszenie i pszczoły.

Pszczoły to bardzo pracowite owady. Są w ciągłym ruchu. Śpią od kilku do kilkunastu minut na dobę. Potrzebują dużej ilości pożywienia, aby móc dalej pracować. Żywią się nektarem i pyłkiem kwiatów. W trakcie posiłku zapylają roślinę, co umożliwia jej owocowanie.