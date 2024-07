Są w całym kraju. Nigdy nie rób, gdy je widzisz

Kowale bezskrzydłe są gatunkiem owadów, które w Polsce można spotkać praktycznie wszędzie – zwłaszcza wiosną. Ich charakterystyczny wygląd, czyli czerwony pancerzyk pokryty czarnymi kropkami, sprawia, że łatwo je rozpoznać. Zazwyczaj można je zobaczyć gromadzące się w większych grupach na murach lub drzewach, często w pobliżu cmentarzy, co przyniosło im potoczną nazwę "robaki cmentarne".

Te czerwone pluskwiaki żywią się różnego rodzaju resztkami, obumarłymi roślinami i owadami, dzięki czemu pomagają utrzymać porządek w przydomowej przestrzeni. Dodatkowo zjadają larwy komarów i odstraszają dorosłe osobniki, co jest niewątpliwie dużym plusem podczas letnich wieczorów.

