Wymieszaj i rozsyp w ogrodzie. Ślimaki nawet się nie zbliżą

Reaguj, gdy zobaczysz w ogrodzie. To nie szczur

Reaguj, gdy zobaczysz w ogrodzie. To nie szczur

Ślimaki, zwłaszcza pomrowy, są prawdziwą zmorą. Chociaż wydają się niepozorne, to dzięki swojej żarłoczności potrafią zniszczyć niemal całe plony w ogrodzie. Oczywiście w sklepach ogrodniczych można znaleźć mnóstwo specjalistycznych środków, które bezwzględnie rozprawią się z mięczakami, jednak ich chemiczny skład, może również zaszkodzić roślinom.

Warto więc skupić się na domowych metodach walki ze ślimakami. Jedną z nich jest wykorzystanie sierści psa lub kota . Przy okazji wyczesywania zwierzaka wystarczy zebrać sporą ilość sierści i rozłożyć ją wokół upraw. Kiedy ślimaki spotkają taką "blokadę", będą miały trudności w przedostaniu się do roślin. Dodatkowo sierść spłoszy również krety.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!