Weź śrubokręt i wbij w ziemię. Test uratuje twój trawnik

Chyba każdy miłośnik zieleni wie, jak ważna jest odpowiednia pielęgnacja roślin. O regularne nawodnienie należy dbać przez cały rok, a zwłaszcza w lecie, gdy termometry często wskazują ponad 30 stopni Celsjusza. Palące promienie słoneczne i rzadkie opady deszczu powodują, że żółkną nie tylko krzewy i rośliny, ale również trawnik. Jeśli zastanawiasz się kiedy najlepiej go podlać, z pomocą przychodzi test śrubokręta.

Wbij śrubokręt w glebę

Nie zawsze wiadomo kiedy należy podlać trawnik. Jeśli często masz co do tego wątpliwości, wystarczy wykonać prosty trik, który stosują ogrodnicy. Weź do ręki śrubokręt i zdecydowanym ruchem wbij go w ziemię.

Jeśli narzędzie bez problemu wejdzie na głębokość 15-17 cm oznacza to, że trawnik jest idealnie nawodniony. Z kolei jeśli śrubokręt zatrzyma się wyżej i nie będzie miał możliwości przebić się przez ziemię, oznacza to, że gleba jest zbyt sucha i konieczne jest jej podlanie.

Kiedy należy podlewać ogród?

W czasie upałów trawnik potrzebuje szczególnej troski. Zanim jednak chwycisz za konewkę lub węża ogrodowego, warto wiedzieć, jaka pora jest najlepsza na podlewanie. Podczas upałów najlepiej jest nawadniać ogród wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy już zajdzie słońce.

Nie podlewaj trawnika w pełnym słońcu, gdyż woda szybko wyparuje, zanim zdąży nawodnić korzenie. Ponadto, krople wody na liściach mogą skupiać promienie słoneczne niczym soczewki, co grozi poparzeniem trawy. W gorące dni podlewaj trawnik co najmniej 3 razy dziennie, pamiętając, że trawniki od strony południowej wymagają więcej wody niż te od strony północnej.

Nie masz ochoty podlewać trawnika wężem? Zainwestuj w automatyczne zraszacze, szczególnie jeśli masz dużą powierzchnię do nawodnienia. Niektóre modele można zaprogramować tak, aby włączały się same wczesnym rankiem, gdy Ty jeszcze śpisz. Pamiętaj też, że podczas upałów lepiej ograniczyć koszenie do minimum, ponieważ kosiarka dodatkowo nagrzewa trawę.

