Salma Hayek bez makijażu i z "białymi włosami mądrości". Zdjęcie zachwyca

Salma Hayek kilka dni temu zaskoczyła swoich fanów, wrzucając na swój profil na Instagramie zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. To wspomnienie opatrzyła wzruszającym opisem. Napisała, że dziecko, które uformowało się w jej łonie, za chwilę stanie się nastolatkiem. I jak stwierdziła, zadziało się to bardzo szybko. Aktorka chciała w ten sposób uczcić zbliżające się urodziny córki. 21 września Valentina skończyła 14 lat.

Salma Hayek z siwymi włosami i bez makijażu

Tym razem Hayek znów zaskoczyła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Zamieściła zdjęcie, na którym nie ma grama makijażu. Widać też siwe włosy, które aktorka nazwała "białymi włosami mądrości". Jak widać, nie ma problemu z tym, żeby pokazywać się fanom w wersji sauté. I świetnie. Właśnie za to należą się jej brawa. W świecie filtrów, Photoshopa i oszukanej instagramowej rzeczywistości to bardzo ważne, żeby pokazywać, jak wyglądamy na co dzień. Bo nikt z nas nie budzi się w perfekcyjnym makijażu i idealnie ułożonych włosach.