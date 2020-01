WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 5 satynasatynowa piżamabielizna nocnaporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 3 godziny temu Satynowy luksus. Dobra bielizna nocna coraz częściej w szafach Polek Warto doceniać i dbać także o te części garderoby, których na co dzień nie pokazujemy. O bieliznę nocną i dzienną dbamy dużo bardziej niż kiedyś, a niekwestionowanymi gwiazdami w tej kategorii są modele z gładkiej, połyskującej, miękkiej w dotyku satyny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dotyk satyny na skórze dostarczy nam zmysłowych doznań (iStock.com) Nie tylko majtki i biustonosz… Bielizna nocna jest coraz ważniejsza dla Polek. Do szczęścia nie wystarczają nam już proste figi i staniki, a nasze spojrzenia kierują się częściej ku eleganckim modelom bielizny na co dzień, na wieczór i na noc. Więcej uwagi poświęcamy piżamkom, satynowym koszulkom, delikatnym szlafrokom i bieliźnianym topom. Satyna ma wyjątkową właściwość przeistaczania prostych form i krojów bielizny w eleganckie, luksusowe produkty. Prosta koszulka na ramiączkach z bawełny to nic ciekawego, ale satynową włożysz jako górną część stroju do spania i jako piękny top pod żakiet. Polki coraz częściej w dobrej bieliźnie nocnej Kwestia bielizny nocnej do niedawna sprowadzała się do spranej, wygodnej piżamy lub zwykłego T-shirtu, a na łazienkowym wieszaku wieszałyśmy ciepły, ale często wysłużony szlafrok kąpielowy. Względy praktyczne w doborze nocnej bielizny królowały: zarówno w doborze biustonosza, jak i szlafroka. Bardziej eleganckiego modelu piżamy czy peniuaru z koronką poszukiwały głównie przyszłe panny młode bądź osoby, które wybierały się np. na dłuższy wyjazd. Na szczęście ten trend się zmienia, a duży wybór bielizny z wysokiej jakości materiału (te tkaniny także są certyfikowane i kontrolowane pod względem jakości) zadowoli nawet wybredną elegantkę. Wyśpisz się jak na chmurce… W czym tkwi sekret dobrej bielizny nocnej? Zdecydowanie w tym, że pobudza nasze zmysły i nie chodzi tu tylko o aspekty wizualne. Aby dobrze się wyspać, nie wystarczy nam tylko łóżko i wystarczająca ilość czasu. Istotne jest to, pod czym śpimy, w czym, a także w jakiej temperaturze i oświetleniu zasypiamy. Dobra bielizna nocna powinna (podobnie jak pościel) dobrze przepuszczać powietrze, nie krępować ruchów i równocześnie zanadto się nie zsuwać czy nie podwijać. Dodatkowo może zapewniać przyjemny dotyk: puszystych, miękkich dzianin (np. z kaszmirem) lub gładkiej, lekko śliskiej satyny. Luksusowy dotyk satyny Satyna uchodzi za jedną z najbardziej luksusowych tkanin. Satynową pościel, bieliznę i ubrania ceni się wysoko. Satyna powróciła w ostatnim czasie do łask także jako modna tkanina sukienkowa. Najdroższa jest oczywiście ta jedwabna, ale syntetyczna pod względem komfortu użytkowania w niczym jej nie ustępuje. Satyna przez pewien czas kojarzyła nam z błyszczącą i kiczowatą modą schyłku lat 90., ale w ostatnim czasie na nowo odkrywamy jej urok. Bielizna nocna z satyny to przede wszystkim wyjątkowo przyjemne w dotyku koszulki nocne, zestawy z topem i halką bądź półhalką, szlafroki z wiązaniem i dekoracyjne panele wszywane w biustonosze i majtki, które efektownie kontrastują np. z koronkami. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne