Schudła ponad 50 kg. Jedna rzecz się nie zmieniła

Walka Zawodnik z chorobą otyłościową zaintrygowała tysiące internautów. Profil celebrytki na Instagramie obserwuje 128 tys. użytkowników, którzy kibicowali jej w poprawie swojej kondycji i stanu zdrowia. Warto zaznaczyć, że przed zmniejszeniem żołądka prezenterka ważyła 149 kg, a w pierwszym miesiącu po zabiegu schudła 15 kg. Łącznie zrzuciła ponad 50 kg. Operacja bariatryczna to jednak nie wszystko, celebrytka musi pilnować diety, a także regularnie ćwiczyć.

Na fotografii po lewej stronie można zauważyć ogromną przemianę prezenterki. Blondynka w zielonej sukience niemal nie przypomina kobiety ze zdjęcia obok. Mimo wszystko to wciąż ta sama osoba. Niezwykła metamorfoza nie zabrała Kindze Zawodnik jednej rzeczy, o której postanowiła wspomnieć w poście.

