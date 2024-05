Nagrywa teledysk w Tunezji. Wskoczyła w zwiewną sukienkę

Kinga Zawodnik poleciała do Tunezji, by, uwaga, nakręcić teledysk. Wszystko wskazuje na to, że zamarzyła jej się kariera muzyczna. Celebrytka pokazuje kulisy całej akcji na Instagramie. Ostatnio przed kamerami zaprezentowała się w beżowej sukni, którą równie dobrze mogłaby włożyć na wesele.