Ścielisz łóżko z samego rana? Lepiej to przeczytaj

Po nocy pościel nadal jest ciepła, a często również wilgotna, jeśli bardzo się pocimy. Tymczasem pot i martwy naskórek to idealne pożywienie dla roztoczy. Jeśli w takim stanie zostanie złożona i schowana do szafy albo dodatkowo nakryta narzutą, stwarza to doskonałe środowisko do namnażania bakterii i roztoczy, które w niej pasożytują.