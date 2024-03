Wymieszaj, spryskaj patelnię i włóż ją do reklamówki. Po brudzie nie będzie śladu

Jak wyczyścić przypaloną patelnię?

Czyszczenie przypalonej patelni nie musi już spędzać nam snu z powiek. Zapomnijmy także o drogich środkach chemicznych, które kupimy w niemal każdym sklepie. Czasami wystarczy wykorzystać to, co znajdziemy we własnej kuchni, trzeba jednak wiedzieć, jakie składniki trzeba ze sobą połączyć. W tym przypadku musimy zaopatrzyć się w: