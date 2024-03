Ukryta funkcja pralki. Guzik pod klapą uratował już wielu

To bardzo proste. Obok filtra w pralce znajduje się niewielki otwór. Wystarczy wsunąć tam jakiś płaski przedmiot, np. nóż (byle nie ostry!) i sięgnąć do specjalnego zatrzasku. Gdy przesuniemy go w lewo, pranie natychmiast się skończy, a drzwiczki zostaną odblokowane.