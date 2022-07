Maffashion nie wytrzymała. "Wara od mojego syna!"

Przez moment wydawało się, że o rozstaniu Fabijańskiego i Maffashion publicznie powiedziano już wszystko. Rafalala ciągle jednak publikuje nowe treści w swoich mediach społecznościowych i udziela kolejnych wywiadów, nawiązując do całej sprawy. W najnowszym odniosła się do syna celebrytów, Bastka. Podkreśliła, że patrzenie na całą sprawę przez pryzmat chłopca nie jest w porządku, bo to "abstrakcyjna sytuacja, że Bastek pójdzie do szkoły "za jakieś 14 lat" i usłyszy o konflikcie rodziców. Na tym jednak nie poprzestała.