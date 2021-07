Seks za ścianą. Gdy gasną światła, Polacy zapominają o konwenansach

- W naszym bloku mieszkają same osoby z małymi dziećmi. Niestety, wśród sąsiadów znaleźli się amatorzy nocnych zbliżeń. Seks o czwartej w nocy - ona wyje, płacze, krzyczy, wali głową w ścianę, potem przenoszą się do wanny i kontynuują zabawę. Sytuacja byłaby całkiem zabawna, gdyby nie to, że rano wszyscy musimy wstać do pracy. Zaczęliśmy się więc z innymi sąsiadami zastanawiać, co z tym fantem zrobić - mówi w rozmowie z WP Kobieta Mariusz.