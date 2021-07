Hoovering w związku. Gdy partner wsysa cię, by tobą zawładnąć

Dorota, która zetknęła się z hooveringiem w swoim poprzednim związku, po rozstaniu zaczęła dostawać SMS-y od swojego byłego: że mu jej brakuje, że właśnie przechodził obok jej bloku, że przypomniał sobie któryś z ich wyjazdów i marzy, by się tam z nią ponownie znaleźć. – Brzmiało to wszystko bardzo romantycznie i mimo że to ja zakończyłam nasz związek, bo nie chciałam faceta-narcyza, który mną manipuluje, dałam się na to nabrać – wyznaje. – Niestety za każdym razem scenariusz był ten sam. Były mówił, że nie może beze mnie żyć. Kiedy zgadzałam się, żebyśmy spróbowali ponownie, momentalnie przestawało być tak słodko. Zawsze wszystko musiało być tak, jak on tego chciał. Zrywałam, a on znowu wracał.