Doda ma już nowego chłopaka? Fani mają dowód

Dzięki programowi "Doda. 12 kroków do miłości" w życiu piosenkarki pojawiło się jeszcze więcej okazji do randkowania. Wszyscy fani mieli nadzieję, że to właśnie dzięki show ich idolka odnajdzie prawdziwą miłość. Uważni widzowie twierdzą jednak, że serce Dody jest już zajęte.