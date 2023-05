Sezon grillowy oficjalnie otwarty! Ciekawe pomysły na ogrodową ucztę

Na grillu nie może zabraknąć kiełbasy – obok karkówki i żeberek to prawdziwy klasyk. Fani tego specjału z pewnością będą zaskoczeni, gdy przygotujesz go w nieco odświeżonej wersji. Nasza propozycja to kiełbaski z miodową nutą – danie, które zaskakuje wybornym smakiem i skutecznie przełamuje grillową monotonię. Idealna propozycja dla osób, które marzą o grillu z prawdziwym amerykańskim akcentem. Do kiełbasy w miodowej marynacie doskonale pasują młode ziemniaki pieczone w folii. Wśród składników potrzebnych do przyrządzenia tego wyśmienitego dania nie mogło zabraknąć oleju rzepakowego, który wraz z przyprawami i miodem tworzy smaczną marynatę, a dodatkowo dostarcza cennych witamin E i K oraz kwasów omega, odpowiedzialnych za obniżenie złego cholesterolu we krwi. Zapoznaj się z naszym przepisem i wypróbuj go podczas najbliższej grillowej imprezy!