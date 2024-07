SIEMA FRIKASY W POLOmarkecie… i się ma TANIE ZAKUPY!

Zakupy w sklepach POLOmarket to czysta przyjemność. Do odwiedzenia sieci przyciągają m.in. miła obsługa, codzienne dostawy świeżych warzyw i owoców, wypiekane na miejscu pieczywo oraz tradycyjna lada mięsna. Nie bez znaczenia jest także szeroki asortyment produktów wysokiej jakości, także tych marek własnych, w konkurencyjnych cenach. Teraz masz jeszcze jeden powód, żeby wybrać się do POLOmarketu – akcja promocyjna Frikasy, która pozwala na dodatkowe oszczędności. Podpowiadamy, jak z niej skorzystać!

Czym są Frikasy?

Frikasy to wirtualne punkty, które zdobywasz robiąc zakupy z użyciem aplikacji mobilnej "POLOmarket – mój ulubiony". Oprócz licznych promocji znajdziesz w niej także gazetki i katalogi, akcje lojalnościowe, przepisy kulinarne, założysz POLOkartę, a nawet stworzysz listę zakupów. Nie zapomnij pobrać aplikacji przed kolejną wizytą w sklepie!

Jak zacząć zbierać Frikasy? Nic trudnego – za każde wydane 1 zł z użyciem aplikacji otrzymujesz 7 punktów. Gdy uzbierasz ich odpowiednią liczbę, możesz je wymienić na kupony rabatowe na wybrane produkty. A teraz POLOmarket przyznaje podwójną liczbę Frikasów za każde zakupy – zamiast 7, aż 14! Akcja podwójnego naliczania Frikasów trwa tylko do 23 lipca. Nie zwlekaj, skorzystaj z podwójnych punktów i ruszaj na zakupy!

© materiały partnera

Co więcej, za zakup specjalnie oznaczonych produktów możesz zgarnąć dodatkowe punkty. Bądź na bieżąco i sprawdzaj zebrane Frikasy w aplikacji po każdych zakupach. Z udziału w akcji wyłączone są napoje alkoholowe (w tym piwa), wyroby tytoniowe, doładowania telefonów oraz preparaty do początkowego karmienia niemowląt.

© materiały partnera

Rabaty na wyciągnięcie ręki

Korzystanie z Frikasów nie jest skomplikowane – wystarczy, że uruchomisz aplikację POLOmarket, a na stronie głównej wyświetlą się informacje o liczbie zebranych punktów. W module "Frikasy" sprawdzisz dostępne kupony. Co tydzień czeka na Ciebie kilkadziesiąt różnych, fantastycznych okazji. Dla przykładu od 17 do 23 lipca możesz kupić odplamiacz Vanish Oxi Action, którego cena z kuponem za 1260 Frikasów wyniesie 13 zł. Czekają też lody śmietankowe lub bakaliowe Bracia Koral - z kuponem za 1050 Frikasów w cenie 14 zł i kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet – z kuponem za 1020 Frikasów w cenie 20 zł. Wybierz kupon, który Cię interesuje i kliknij aktywuj. Liczba zebranych punktów automatycznie zniknie z konta, a w zamian za to otrzymasz kupon przypisany do aplikacji. Kupony są jednorazowe i ważne przez 24 godziny – po uruchomieniu nie można ich dezaktywować. Pamiętaj, że w ramach jednych zakupów możesz wykorzystać wiele kuponów! Niewykorzystane w czasie trwania akcji punkty tracą ważność. Więcej ofert z kuponami za Frikasy znajdziesz w aplikacji "POLOmarket – mój ulubiony" i w naszej gazetce online: https://gazetki.polomarket.pl/gazetki/oferta-od-17-07-id-143594/

© materiały partnera

Frikasy to doskonały pretekst do oszczędzania w czasie codziennych zakupów i cieszenia się dodatkowymi korzyściami. Dzięki podwójnemu naliczaniu punktów za każdą wydaną złotówkę, do 23 lipca możesz kupować ulubione produkty w jeszcze niższych cenach. Nie przegap tej wyjątkowej okazji – zacznij zbierać Frikasy już dziś i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów POLOmarketu, którzy korzystają z fantastycznych promocji!

***

Grupa POLOmarket to największa polska sieć supermarketów. Tworzą ją spółki detaliczne prowadzące sklepy, a także spółka logistyczno–zakupowa dysponująca trzema centrami logistycznymi. Firma rozpoczynała działalność w 1997 roku z 27 sklepami. Dziś jest to już 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski, z obrotem netto powyżej 3,0 mld złotych rocznie. Sklepy sieci POLOmarket odwiedza miesięcznie blisko 9 mln Klientów. Obecnie POLOmarket daje zatrudnienie 5 500 osobom.

Materiał sponsorowany przez Sieć POLOmarket