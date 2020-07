Sinice w morzu. Dlaczego są takie groźne dla ludzi? Sprawdź, do czego mogą doprowadzić

Alarmowanie o sinicach w morzu jest bardzo ważną wskazówką – często zdarzają się sytuacje, gdy dostęp do morza jest ograniczony z tego powodu, podobnie jak wejście na plażę . Choć dla niektórych sprawa wydaje się błaha, to w konsekwencji przebywanie w skażonej wodzie może spowodować bardzo wiele skutków ubocznych. Sinice w morzu to nie żarty, dlatego zawsze słuchaj komunikatów i wystrzegaj się kąpieli w takich miejscach.

Sinice w morzu – czym właściwie są i jak wyglądają?

Sinice noszą jeszcze inną nazwę, czyli cyjanobakterie. Potrafią one przetrwać w nawet ekstremalnych warunkach, więc dlatego mówi się o nich jak o odpornych organizmach. Mogą pojawić się w wodzie słonej i słodkiej, ale także w glebie, na skałach, lodowcach i gorących źródłach. Sinice w morzu charakteryzują się zielonkawym zabarwieniem – często to właśnie latem następuje ich rozkwit w akwenach wodnych. Cyjanobkaterie rozwijają się dzięki zmianom klimatycznym, zanieczyszczeniom zbiorników wodnych. Sinice w morzu są bardzo trudne do zwalczenia, przez co nie mają żadnych naturalnych wrogów. Najczęściej można rozpoznać sinice w morzu po bardzo gęstym zielonym kożuchu na powierzchni wody, nieprzyjemnym zapachu i zielonoszarym zabarwieniu.