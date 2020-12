Siostra Chmielewska o hejcie na polski Kościół katolicki

z tą atmosferę którą mamy dzisiaj związaną z ze zmianą z decyzją trybunału dotyczącą aborcji przez takimi wypowiedziami dotyczącymi pedofili z tym dotyczącym pedofili też i nie Rozwiązaniem tego problemu Siostra dzisiaj ma problemy bo część osób przychodzi i mówi ja siostrze nie pomogę bo siostra jest Bo siostra jest z kościoła dostajesz antrykot Nie nie na razie jeszcze nie zdarzyło się bo myślę że ludzie oceniają pracę oceniają i wiarygodność i to jest chyba zdrowe podejście i normalne podejść Ja też oceniając cudzą pracę oceniam jej wiarygodność natomiast a że zdarzyło się zdarzyło się po po moim spotkaniu z panią Moniką Olejnik w TVN że ktoś napisał że więcej nie przekazy Wałów środków na nasz fundusz stypendialny dla młodzieży No trudno myślę że każdy ma wybór i ten podział który który tak jak słusznie Pan mówi jest dramatycznym Oczywiście on jest podsycany również przez część tak zwanego naziemnego personelu kościoła w tym również i przez Radio Maryja nie ukrywajmy ale taki jest to jest od bardzo dawna on jest bolesny jak mówię dla mnie dla bardzo wielu ludzi których znam wielki ból ale wypowiedzi księdza Rydzyka Czy obecność polityków wpisują się po prostu w niezbyt ciekawą atmosferę zarówno w kościele jak ty co to uderzę rykoszetem w kościół od 1000 lat dopiero czuję Taki hejt na kościół Takie oddzielenie próba tak separator kościoła Oczywiście widzę ten hejty on nie dotyczy mnie osobiście ale rzeczywiście widzę ten hejt jest on powiedziałam nie roztropną ale jest reakcją kto zrozumieć na pewne postawy czy pewne zjawiska w kościele pewne wypowiedzi ludzi kościoła i No nie można się dziwić każdy z oto od ćwiczymy od 2000 lat każdy związek tronus ołtarzem kończy się dla kościoła źle i to było do przewidzenia że tak nie stanie Myślę że to może być pewne oczyszczenie kościoła są naprawdę ciekawe wypowiedzi na ten temat bo co to znaczy kościół kościół to przecież nie tylko hierarchia a nie ze wszystkim się rafia Można tak powiedzieć Boże siostro Jak inaczej ludzi dobrej woli wierzący