Skandaliczna sytuacja. Para uprawiała seks na ołtarzu

Burza w mediach społecznościowych

Z informacji, które pojawiły się w mediach, wynika, że to mężczyzna nagrał akt seksualny swoim telefonem. Diakon Jaak Janssen z parafii w Bree ocenił, że to nieprzyzwoitość publiczna i nadużycie. Z kolei wspomniany wcześniej Ernest Essers, przewodniczący administracji kościelnej, powiedział w rozmowie z dziennikiem "Nieuwsblad", że czyn młodych ludzi jest nie do zaakceptowania. To on był również inicjatorem skargi, którą poparli mieszkańcy miasta.