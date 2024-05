skincycling pokochała twoja skóra, #haircycling pokochają twoje włosy

Skin cycling, jako metoda pielęgnacji, zrewolucjonizowała w 2023 roku nasze podejście do dbania o skórę twarzy i pokazała nam wszystkim alternatywę dla koreańskich 10 kroków. Metoda ta była odpowiedzią na "przekarmienie" skóry nadmiarem produktów stosowanych w ramach jednej rutyny pielęgnacyjnej i stosowania często wykluczających się substancji aktywnych. Jego efekty przeszły najśmielsze oczekiwania skincare lovers. A co z włosomaniaczkami?

Pielęgnacja włosów i droga, jaką przeszła od połączenia "szampon familijny & jakaś odżywka (jeśli w ogóle)", do obecnych rytuałów pielęgnacyjnych, jest zbliżona do tego, co każda z nas przerabiała na skórze twarzy. Odkrycia, takie jak równowaga PEH, porowatość włosów, odżywki b/s, odżywki ds., metoda CG etc., to włosowe odpowiedniki 10 kroków, maseczek w płacie czy esencji. I podobnie jak w przypadku twarzy przyszedł moment, w którym wszystko wszędzie naraz zaczęło obciążać – dosłownie i w przenośni – nasze pasma. Z drugiej jednak strony – pielęgnacyjna asceza także nie jest rozwiązaniem, zwłaszcza dla tych z nas, które mają bardziej wymagające włosy. Co zatem w takiej sytuacji zrobić? Enters hair cycling!

Jego założenia są identyczne jak "skórnego" oryginału. W jego ramach dbamy o włosy i ich potrzeby kompleksowo, ale robimy to z głową! Klasyczny, trzydniowy cykl obejmuje zatem dzień regeneracji, dzień nawilżenia i dzień odżywienia. Od skin cyclingu różni się natomiast tym, że poszczególne dni nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Oczywiście, jeśli myjesz włosy codziennie – mogą, ale jeśli robisz to np. co 2-3 dni, rozłóż poszczególne etapy hair cyclingu na kolejne "dni mycia włosów".

Oczyszczaj i regeneruj

Dzień pierwszy poświęcamy na oczyszczenie i regenerację włosów. Prawidłowe oczyszczanie jest kluczem do zdrowia nie tylko włosów, ale i skóry głowy. Warto poświęcić na nie więcej czasu, zwłaszcza na tym etapie hair cyclingu. Choć na ogół szampon dobiera się do skóry głowy, a odżywki do rodzaju włosów, możesz też wybrać specjalny Szampon do włosów i skóry głowy, który – poza substancjami myjącymi – zawiera też wzmacniające włosy proteiny. Są one zresztą podstawą wszystkich produktów z linii Skin Cycling REGENERACJA Only Bio. Jeśli czujesz, że twoje włosy i skóra głowy tego potrzebują – użyj szamponu dwukrotnie. Nie spiesz się z myciem – dobrze spień szampon i zadbaj, by oczyścić nim każdy zakątek skóry głowy i centymetr pasm. Włosy odwdzięczą ci się uczuciem lekkości i odbiciem od nasady.

Po myciu kolej na odżywienie, czyli właściwą regenerację. W zależności od tego, ile masz czasu lub na co masz ochotę – możesz wybierać między 2-minutową ekspresową maską do włosów (przydatną zwłaszcza rano!) lub 15-minutową kuracją S.O.S., z którą warto zaprzyjaźnić się wtedy, gdy masz ochotę na hair SPA. Obie maski zawierają połączenie protein (maska 2-minutowa ma w składzie ryżowe, a kuracja S.O.S – sojowe, pszeniczne oraz z quinoa), uzupełniających ubytki w łodygach włosa, z emolientami i kondycjonerami. Po zmyciu maski i wysuszeniu włosów nie zapomnij użyć lekkiego, silikonowego Serum na końcówki, które zabezpieczy je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Jeśli stosujesz metodę CG w celu wydobycia skrętu lub po prostu nie miałaś czasu na trzymanie masek po myciu, skorzystaj z Dwufazowej odżywki wygładzająco-regenerującej. To produkt bez spłukiwania, co oznacza, że w przypadku braku czasu "zrobi robotę" i zadba o włosy oraz pomoże w wydobyciu skrętu, jako podkład pod stylizator. I – podobnie jak pozostałe produkty z tej linii – pachnie połączeniem owoców, jaśminu, róży i bergamotki.

Nawilżaj… każdy typ włosów

Podobnie jak w przypadku dbania o skórę twarzy, tak i w świecie włosingu zwykło się uważać, że przetłuszczające się włosy i skóra głowy nie potrzebują nawilżenia. I podobnie jak w przypadku dbania o skórę twarzy, to przekonanie jest błędne. Nawilżenie to podstawa dobrej kondycji i zdrowia skóry na całej głowie i włosów. I to właśnie nawilżeniu poświęcony jest drugi dzień hair cyclingu. Linia Hair Cycling NAWILŻENIE Only Bio jest wzbogacona o dwa silne nawilżacze – sok z aloesu oraz sól kwasu hialuronowego, które dbają o włosy i skórę głowy już na etapie mycia. Ich obecność w Szamponie do włosów i skóry głowy jest istotna zwłaszcza w kontekście tej ostatniej. O ile włosom jesteś w stanie dostarczyć nawilżenia na późniejszych etapach pielęgnacji, o tyle skóra głowy ma kontakt z produktem na ogół jedynie na etapie mycia i na pewno odwdzięczy się za wybór szamponu nawilżającego. Podobnie jak w przypadku linii REGENERACJA, także i tu możesz żonglować produktami na etapie odżywienia. W zależności od czasu, nastroju czy potrzeby włosów, wybieraj między 2-minutową ekspresową maską do włosów, 15-minutową ultranawilżającą kuracją i jednym z dwóch produktów bez spłukiwania – Wygładzająco-nawilżającą odżywką dwufazową lub Serum silnie nawilżającym w sprayu. Pamiętaj tylko, że im bardziej zniszczone i przesuszone włosy, tym lepsze efekty osiągniesz, łącząc produkt spłukiwany (którąś z masek) z b/s (odżywka dwufazowa lub serum w sprayu). Ten rytuał na pewno umili ci świeży zapach tuberozy, lilii, mięty i soli morskiej.

Nie żałuj odżywienia

Ostatni etap hair cyclingu poświęcony jest odżywieniu, a odżywienie w świecie włosingu oznacza emolienty! I to właśnie na nich bazują produkty Skin Cycling ODŻYWIENIE Only Bio. Ponieważ mają one działanie okluzyjne, idealnie nadają się do domknięcia całego cyklu i zatrzymania we włosach tego, co dla nich korzystne. Podstawą Szamponu do włosów i skóry głowy i 2-minutowej maski ekspresowej w tej linii jest olej makadamia oraz "płynne złoto", czyli olej arganowy, znany ze swoich odżywczych właściwości. Składniki te znajdziesz też w 15-minutowej kuracji intensywnie odżywczej, ale tu wzbogacone są one o olej kokosowy (warto mieć to na uwadze, jeśli twoje włosy nie reagują na niego dobrze). Dla dodatkowego dociążenia i odżywienia pasm sięgnij też po Dwufazową odzywkę wygładzająco-ochronną (podobnie jak jej siostry z linii REGENERACJA i NAWILŻENIE sprawdzi się jako podkład b/s pod stylizator w metodzie CG), a w końcówki wetrzyj odrobinę Eliksiru wielofunkcyjnego 12 w 1 lub Olejku wygładzająco-odżywczego. Oba te produkty sprawdzą się też zresztą do wygładzenia spuszonych lub naelektryzowanych włosów. I – jak w przypadku pozostałych linii – także ODŻYWIENIE ma swój własny, urzekający zapach: połączenie wiśni, cytryny, kokosa, wanilii i drzewa sandałowego. Idealne do aromaterapii w łazience!

I na koniec najważniejsze – jak długo stosować hair cycling? Tak długo, jak czujesz, że potrzebują tego twoje włosy!

