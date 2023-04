Skrytykował rozmiar jej biustu na TikToku. Tak odpowiada

Zaapelowała do nastoletnich dziewczyn. Ma do nich jedno przesłanie

Prezenterka podkreśliła, że nie żałuje decyzji. - To mnie natchnęło do jednej refleksji, którą pozwolę sobie wygłosić, jako ktoś, kogo wielu z was obserwuje, ktoś, kto czasem gada do was z radia. Znormalizujmy wreszcie to, że niedoskonałości są normalne. To, że dzisiaj mam tu pryszcza, że mam nieuczesane włosy. To, że tu mam za mało, a tu, według niektórych, pewnie mam za dużo - to jest normalne - powiedziała w nagraniu.