Nałożyła tanie sztuczne paznokcie. Po chwili myślała, że umrze

Tiktokerka wpadła w panikę. Myślała, że umrze

Samantha wpadła w panikę. Zaczęła czuć ogromne przerażenie, że za chwilę umrze. - Myślałam, że umrę, że mój chłopak wróci z pracy, a ja będę nieżywa - wspominała i podkreślała, że "niemal otarła się o śmierć". Próbowała skontaktować się ze swoim chłopakiem, który był wtedy w pracy, jednak nie odbierał on telefonu. Jej lęk wzmocniło to, co przeczytała na opakowaniu sztucznych paznokci - okazało się, że należy unikać kontaktu kleju z "oczami, ustami i skórą". Całe doświadczenie określiła jako "horror".