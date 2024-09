Skup kasztanów jest hitem. Ale to nie jedyny pomysł

Wraz z nadejściem wczesnej jesieni drzewa obsypują chodniki kasztanami. To jedne z najpiękniejszych symboli jesieni, które co roku wypełniają parki, ulice i lasy. Nie tylko zachwycają dzieci i dorosłych podczas jesiennych spacerów, ale także mają wiele praktycznych zastosowań.

W całej Polsce pojawiają się liczne skupy kasztanów i żołędzi. To świetna okazja dla wielu zbieraczy, aby dorobić do domowego budżetu. W zależności od województwa zbieracze mogą dostać obecnie od 0,5 zł w lubuskim do 1 zł w zachodniopomorskim.