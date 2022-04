Sławomir Świerzyński, lider discopolowego bandu o religijności. "Modlę się trzy razy dziennie"

"Modlitwa jest najważniejsza. Szczególnie do Matki Bożej, z której pośrednictwem możemy wyprosić wszystko. Czasem zwracam się też do patronów św. Andrzeja Boboli, Jana Pawła II czy św. Wojciecha. Osobiście, a szczególnie w ostatnim czasie modlę się trzy razy dziennie" - powiedział Świerzyński w rozmowie z "Super Expressem". Dodał, że modli się o pokój "dla całej tysiącletniej Rzeczypospolitej, tych wszystkich ziem, które kiedyś do niej należały, czyli także za Białoruś i Ukrainę".