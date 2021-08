Słynny fotoportret. Co się stało z Afganką ze zdjęcia?

Fotograf odnalazł kobietę

Co ciekawe w 2002 roku Steve McCurry odnalazł bohaterkę swojego zdjęcia, co nie było jednak takie proste. Udało mu się jednak porozmawiać z kilkoma mieszkańcami zamkniętego już wtedy obozu dla uchodźców, m.in. ze znajomym brata Szarbat Guli, którego wskazówki zaprowadziły go do niej. Do tego momentu kobieta nie miała pojęcia, że jej twarz jest znana na całym świecie. "Poczułem ulgę, gdy po latach dowiedziałem się, że dziewczyna ze zdjęcia przeżyła i była w stanie ułożyć sobie życie" – skomentował amerykański fotograf.