Była w Afganistanie. Teraz martwi ją los tamtejszych kobiet

- Jako dziennikarze nie powinniśmy dzielić się swoimi opiniami. Od lat nie pracuję w Afganistanie, ale to, co się dzieje, łamie mi serce. Mam jednak nadzieję, że USA i NATO nie zostawią Afgańczyków - pisała 12 sierpnia na Twitterze , nie wiedząc co wkrótce ogłosi prezydent Biden. - Wiem, że jesteśmy zmęczeni tą wojną i traceniem miliardów, które idą jak krew w piach. Mamy dość Al-Kaidy i to nie nasza sprawa odbudowywać ten kraj, tyle że tamci ludzie kupili to, co USA im sprzedało. Afgańskie kobiety. Afgańskie dzieci. Myślę o tych, którzy uwierzyli. Jak teraz się czują? - pisała w poście.