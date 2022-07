Turyści rujnują codzienność mieszkańców nadmorskich miast. "Śmieci można tu zbierać jak pety pod ławką"

- Żeby dojechać do pracy w sezonie, muszę wyjeżdżać godzinę wcześniej przez korki, bo ciągną się kilometrami. Jest po prostu za dużo aut na te drogi. Jeśli chcę mieć co jeść przez weekend, muszę pojechać do sklepu w piątek lub sobotę koło godz. 7-8 rano, bo inaczej nic nie mogę kupić. Półki są już puste, nie ma warzyw i owoców, a czasami i pieczywa. Na szczęście co jakiś czas dopiekają. Niby małe rzeczy, ale jednak bardzo wpływają na moją codzienność – mówi 48-latka.