Śpiewała "Gdy mi ciebie zabraknie". Ludmiła Jakubczak zginęła tragicznie u progu wielkiej kariery

"Lusia to była właściwie już od razu prawie gotowa osobowość, indywidualność artystyczna… Ale miała też jeszcze trochę szczęścia – w odpowiednim momencie trafiła na odpowiedniego człowieka, który ją uniósł, poprowadził, utwierdził w tym, że ma talent, nauczył. To był Jerzy Abratowski, który kochał ją strasznie. Pobrali się, cudowną byli parą" - wspominała Halina Kunicka, która swoją karierę zaczynała w tym samym czasie co Jakubczak.