Spodnie najlepsze na zimę. Ciepło, modnie i wygodnie Cieplejsze spodnie to najważniejszy element zimowej garderoby. Cienkie tkaniny mogą nie sprostać niskiej temperaturze, a ocieplane nie zawsze wyglądają dobrze. Wybierając ciepłe spodnie, nie musisz jednak rezygnować ze stylowego wyglądu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Spodnie w kratkę z domieszką wełny - modne i ciepłe (iStock.com) Kiedy robi się chłodno... Z mrozem nie ma żartów. Na zimę nie nadają się spodnie z przewiewne i z dziurami, modele zbyt cienkie i za krótkie. Jeśli zależy ci na komforcie i cieple bardziej niż na efektownym wyglądzie — wybierz rozsądnie. Odpowiednia odzież na mróz to nie tylko kwestia ciepła, ale i zdrowia, bo o stan zapalny pęcherza w niskiej temperaturze nietrudno. Na szczęście dużo więcej osób niż jeszcze do niedawna ceni komfort i swobodę cieplejszych legginsów, spodni i spódnic na zimę. Wróciły do łask nawet modele z grubszego sztruksu i wygodne bojówki, które w ostatnim sezonie odkrywaliśmy a nowo pod nazwą spodni "cargo". Spodnie na zimę, które cię nie pogrubią Ciepłe, grube spodnie kojarzą nam się źle — niestety takie ubrania pogrubiają. Unika ich wiele kobiet, ale to nie zawsze ocieplane modele, w których wyglądamy niekorzystnie. Na chłodniejsze dni i pod płaszcz dobrze sprawdzą się średniej grubości spodnie z jeansu. Na większy mróz mogą okazać się zbyt cienkie. Nie powinny zanadto okrywać ani kostek, ani nerek czy brzucha. Takie czarne rurki z bawełnianego denimu to dobra baza do wielu zimowych stylizacji, także eleganckich zestawów z białą koszulą. Wybawienie na zimowe dni to wszelkiego rodzaju spodnie z ociepleniem, ale bez efektu nadmiernego pogrubienia. Tu sprawdzają się ocieplane pluszową warstwą legginsy i elastyczne rurki, a spodnie z domieszką cieplejszych włókien np. merynosowej wełny. Jeśli wełniane spodnie kojarzą ci się z babcinym stylem, prawdopodobnie jesteś w błędzie. Niewielka domieszka nie zmienia znacząco wyglądu spodni, a są dzięki niej znacznie cieplejsze. Eleganckie spodnie na zimę Dużo łatwiej znaleźć spodnie na zimę w wersji na co dzień, od tych eleganckich. Bywa, że ryzykując przeziębieniem, marzniemy w drodze np. na ważne spotkanie lub egzamin. Podstawa w szafie każdej elegantki to klasyczne cygaretki, czyli spodnie z nieco podwyższonym stanem, ze zwężanymi nogawkami (często zaprasowanymi w kant) i o długości do kostek. Takie materiałowe, eleganckie spodnie w zimowej wersji mogą być wykonane z cienkiej wełny. Dzięki temu będą cienkie, ale cieplejsze od całorocznych. W tej kategorii hitem są cygaretki w kratkę, które pasują zarówno do eleganckich ubrań, jak i stylizacji w punkowym stylu, z martensami, łańcuchem i ramoneską. Ciepłe, miłe w dotyku, wygodne – dresy na zimę Dzianina bawełniana pokryta od spodu puszystym "misiem" sprawdzi się jako materiał najlepszy na zimowe spodnie dresowe. W sam raz do sneakersów (jeśli chodzisz w nich także zimą, nie zapominaj o dłuższych skarpetkach) i ocieplanej parki z praktycznymi kieszonkami. To wygodny strój po domu, na zakupy i wieczór filmowy ze znajomymi. Ich wygodę docenimy też przy jeździe samochodem albo na spacer z psem. Spodnie na zimę z pazurem Nie ogrzeją, ale przed porywami mroźnego wiatru ochronią jak żadne inne, a przy tym świetnie nadadzą się do eleganckich stylizacji bądź na randkę. Spodnie woskowane lub skórzane to także opcja, którą warto rozważyć zimą. Do wyboru mamy modele cieńsze (włóż je pod dłuższy płaszcz) i te nieco grubsze – pokryte od spodu delikatnie docieplającą warstwą o matowym wykończeniu. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne