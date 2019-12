WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne (Materiały prasowe) Ludzie + 2 fundacjadzieci Aneta Wawrzyńczak 2 godziny temu "Spójrz na szpital ich oczami". Fundacja K.I.D.S. zmienia na dobre życie małych pacjentów Tak opowiedzianej historii o dziecięcym lęku, niepewności rodziców i determinacji lekarzy jeszcze nie było. Patrzymy na nią z trzech perspektyw równocześnie: dziewczynki, która musi przejść operację serca, jej mamy i taty oraz chirurga i jego zespołu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Najpierw rodzina pokonuje kręty i długi podjazd do szpitala. Potem widzimy wyłożone boazerią korytarze, nerwowo uśmiechających się rodziców, kolejki pacjentów. Wreszcie lekarza w skupieniu mknącego korytarzem, zawzięcie dyskutującego na konsylium, ze spuszczoną głową i ciężkim sercem przekazującego rodzicom trudną informację o stanie zdrowia córki. Wreszcie przenosimy się do sali operacyjnej. Każda z tych scen rozgrywa się na jednym z trzech ekranów tego niezwykłego filmu https://zmieniajmynadobre.pl/pl#. Wystarczy, że klikniecie na któryś z nich, a zobaczycie te dramatyczne wydarzenia z perspektywy jednego z bohaterów opowieści. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na punkt widzenia dziecka. Szpitalny gmach to dla niego olbrzymi potwór, który patrzy złowieszczo i triumfująco się uśmiecha. Zanim dziewczynka trafi na oddział, prosi rysunkiem na kartce: "wracajmy do domu”. Dzięki najnowszej kampanii w ramach akcji charytatywnej Fundacji K.I.D.S. Klub Innowatorów Szpitali Dziecięcych już niebawem wymarzony powrót do domu może być łatwiejszy. Dziś część badań i działań przeprowadzanych za pomocą urządzeń do saturacji czy mierzenia parametrów – pulsu, ciśnienia, cukru u dzieci diabetologicznych – uziemia dziecko w szpitalu. Chociaż nie jest to konieczne, bo dzięki nowym technologiom można robić to zdalnie, na odległość. – Te urządzenia będą zintegrowane z ogromnym systemem, najpierw w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, później w Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, dalej szpitalach w całej Polsce – dzięki czemu dzieci, a właściwie ich rodzice, będą mogli wypożyczyć sprzęt, lekarze natomiast będą mogli zdalnie monitorować parametry. Krótko mówiąc: dzieci będą krócej w szpitalu. W ten sposób szybciej będą się zwalniały też łóżka, co oznacza, że przepustowość szpitali, na którą się najbardziej narzeka, znacznie się zwiększy – wyjaśnia Patrycja Piekutowska, dr hab. sztuk muzycznych, skrzypaczka, solistka, pedagog i prezeska Fundacji K.I.D.S. Źródło: Materiały prasowe Środki zebrane w ramach jej kampanii "Zmieniajmy na dobre” i związanego z nią interaktywnego filmu pt. "Spójrz na szpital ich oczami” mają pozwolić na opracowanie i uruchomienie takiego systemu. Co także – poza zmniejszeniem kolejek – pozwoli rodzicom ograniczyć koszty dojazdów (w CDZ 70 proc. pacjentów jest spoza Warszawy), pobytu w przyszpitalnym hostelu, opieki nad pozostałymi dziećmi czy zwolnienia z pracy. Datki można wpłacać na konto: Fundacja K.I.D.S.

Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali KRS: 0000793389

REGON: 383824678

NIP: 5272898236 Konto: BNP Paribas

91 1600 1462 1883 1297 2000 0001 Na razie, w ciągu pół roku działalności, skromna ekipa fundacji z pomocą darczyńców zdołała wyposażyć w sprzęt oddział chirurgii w CZMP w Łodzi, wyremontowane zaś zostały: pokoje w hotelu "Serce Dziecka” w Gdańsku i korytarz poradni okulistycznej i gastroenterologicznej w CZD w Warszawie. W CZD lada moment, bo 23 grudnia, skończy się też generalny remont korytarzy, łazienek i poczekalni oddziału alergologii, chorób płuc i dermatologii. Patrycja Piekutowska podkreśla, że remont to nie tylko odmalowanie ścian i wymiana drewnianych ławek albo butwiejących krzeseł na plastikowe. K.I.D.S działa systemowo: wymienia drzwi na przeciwpożarowe, i to produkowane przez najlepsze firmy w branży medycznej, zmienia sufity, dopasowuje oświetlenie do pomieszczeń. – To jest przede wszystkim gigantyczna odmiana doświadczenia pacjenta. To, co się dzieje z dzieckiem, kiedy dwie godziny siedzi w obskurnym korytarzu na starym krześle, może decydować o jego nastawieniu wobec całego leczenia – mówi Patrycja Piekutowska. Aneta Wawrzyńczak: Powiem Pani szczerze, że gdy udało nam się umówić rozmowę – i to w tempie błyskawicznym – to się ucieszyłam. Ale zaraz zmarkotniałam, bo mamy rozmawiać na trudny temat, czyli połączenie: dziecko-choroba-szpital. Dr hab. Patrycja Piekutowska: Ale u nas w Fundacji są same przyjemne tematy, bo robimy wszystko, żeby dzieci mogły się uśmiechać. Tylko to znaczy, że nie mogą naturalnie, same z siebie, ergo: coś się dzieje niedobrego. Dlatego zmieniamy to, co nie było zmieniane w szpitalu nigdy, wchodzimy w procesy, w które nikt wcześniej nie wszedł. To znaczy: wprowadzamy ogromną ilość innowacji, nowoczesnych technologii. Od czterech miesięcy pierwsza w historii szpitala aplikacja pacjenta jest tworzona przez najwybitniejszych specjalistów z różnych banków, które na co dzień będąc konkurencją, wystawiły najlepszych ludzi robiących to całkowicie za darmo. Zatrzymajmy się przy tej aplikacji. Dzięki niej będzie można mieć dostęp do wyników niektórych badań, a słynna żółta książeczka pacjenta Centrum Zdrowia Dziecka będzie w formie cyfrowej w komórce. Mapa wszystkich budynków szpitala zaprowadzi do odpowiednich miejsc, żeby ludzie się nie gubili. Będzie też możliwość przez aplikację odwoływania wizyt, ponieważ w CZD bardzo wiele wizyt kontrolnych umawianych jest z wyprzedzeniem półrocznym i zdarza się, że ludzie o tym po prostu zapominają, a potem robią się dziury, mogłyby być inne dzieci w tym czasie przyjmowane. Czyli pewnie będzie system powiadomień: zbliża się wizyta, za tydzień, trzy dni, jutro? Oczywiście. Co najważniejsze, jest cały czas tworzona w ścisłej współpracy z wynikami ogromnej pracy wielu ludzi, którzy przeprowadzili ponad 170 wywiadów z pracownikami CZD. Każdy miał 12 pytań, w skrócie: związane z tym, co im się podoba, co chcieliby, by zostało zmienione, jakie mają marzenia, ale i co im przeszkadza i sprawia duży dyskomfort. Ze wszystkimi szefami klinik i poradni, izby przyjęć, administracja, rodzice i warsztaty dla dzieci. U nas w fundacji słowo wolontariusz jest związane z działaniem, z którym zazwyczaj nie kojarzy się odruchowo. U nas wolontariuszami są prezesi firm, którzy dają swoich ludzi, swoje know-how, swoje pomysły, fundują rzeczy, których nie da się kupić, dać, wziąć, bo to prywatny czas ich pracowników. U nas nie było dotąd zbiórek, wszystkie pieniądze są przekazywane przez firmy albo osoby prywatne. Z każdym z darczyńców rozmawiam osobiście. Ludzie jednak mają serce. Oczywiście. Biznes ma serce! My się pozycjonujemy przy świecie biznesu z ludzką twarzą, mamy na koncie współpracę z ponad 40 firmami, które weszły w wiele naszych różnorodnych projektów dziejących się non stop. Moim celem jest quick win, czyli jeżeli załatwiam pieniądze na dany projekt, to idzie na niego 100 proc. tych środków i natychmiast zostaje uruchomiony. Ani złotówka nie idzie na działania fundacji, funkcjonujemy wyłącznie z kapitału założycielskiego, który był dobrym sercem konwentu 23 fundatorów. Teraz, dzięki kwocie ponad 300.000 zł z biletów na koncert Wielcy Artyści Małym Pacjentom, będziemy przenosić i nowocześnie urządzać bank krwi przy Centrum Zdrowia Dziecka. Wyobraża sobie pani, że przez 40 lat był zlokalizowany 700 metrów od bloku operacyjnego? ?! 2,5 tysiąca kroków, ponad 50 schodów, 3 kondygnacje, 2 windy. I tak panie laborantki codziennie do każdej operacji niosły krew w lodówkach podręcznych. A jak na cito było potrzeba? To musiały biec, a to było ładne parę minut, żeby to pokonać. Zawsze się udawało, tylko kosztem jakiego wielkiego wysiłku wszystkich dookoła? Poza tym warunki, w jakich ten bank się znajduje, są z 1979 roku. Źródło: Fundacja K.I.D.S Ja znam trochę CZD. Jak dla mnie widać wciąż, że to jest relikt PRL-u. Zależy gdzie. Robimy teraz ekstremalnie szybki remont sporej przestrzeni, w której mieszczą się aż trzy poradnie, a środki przekazał anonimowy darczyńca, nawet nie wiem, z jakiego miasta, bo zrobił to przez zarządcę swojego majątku. To wielki gest z potrzeby serca. W zamian tylko gwarancja, że zdążymy to zrobić dla dzieci na Święta! Pracuje 9 ekip, czasem do 3 nad ranem i dalej od 6. Wszystko będzie gotowe na 23 grudnia, a dosłownie remont trwa od zaledwie 12 dni. To znowu ponad 40 drzwi, ale razem z ich produkcją na zamówienie, dwie duże łazienki, poczekalnia dla dzieci, bardzo duży korytarz, sufity, lampy… I cała, zjawiskowa identyfikacja wizualna. W chwili obecnej przez samo CZD przewija się rocznie 200 tysięcy dzieci, z czego 40 tysięcy jest hospitalizowanych. To ogromna liczba. Dlatego naszym kolejnym projektem są e-kioski. Dzięki nim może się pani rejestrować online i w ten sposób pobierać numerek. Inaczej pani przyjeżdża z dzieckiem wcześnie rano i kilka godzin siedzi. A dziecko nie może nawet wyjść do kina, które jest na miejscu i zazwyczaj stoi puste, bo każdy się boi, że straci kolejkę. Poza tym większość informacji jest podana w formie setek kartek przyklejonych taśmą do ścian. My to chcemy powoli zmieniać na monitory lub ekrany dotykowe, na których będą się wyświetlać informacje. Tak jak choćby na poczcie, gdzie funkcjonuje to od wielu lat. Albo w centrum handlowym, kiedy szuka się konkretnego sklepu. Tutaj chodzi także o tak zwane sloty czasowe: jeżeli wiem, że wizyta jest zaplanowana między godziną 12 a 13, to przyjeżdżam chwilę przed południem, a nie na siódmą rano. A tak niestety robi większość rodziców, to jest rodzaj przyzwyczajenia. Natomiast wszystkie te nasze innowacje diametralnie zmienią doświadczenie zarówno ich, jak i ich dziecka, czyli pacjenta. Coś Pani o tym wie. Starszy synek przeszedł trzy operacje serca, w tym ostatnią właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka. Operacja mojego synka była na szczęście zaplanowana, więc ominęłam te tłumy. Natomiast faktem jest to, że rodzice śpią w salach na materacach zakupionych przez różne fundacje, czekają w kolejnych poradniach na wizyty, że tam panuje pewien chaos. Źródło: Fundacja K.I.D.S Pani sama tego doświadczyła. Cały czas doświadczam, przez prawie pięć lat byliśmy na wizytach około 40 razy, także z różnych powodów na hospitalizacjach. I za każdym razem muszę wypełniać cztery strony podaniowe papieru. Mimo, iż mój syn jest stałym pacjentem, bo są zgody, które w ogóle nie są wprowadzone do systemu digitalizacji. Wszystko za każdym razem od nowa. I jak to ogarnąć z małym dzieckiem pod ręką? W tym tygodniu został otwarty wspaniały projekt opłacany przez inne fundacje pieszego metra, który jest fenomenalnie zaprojektowany i wykonany przez firmę Medical Design Studio. To oni tworzą tez nasze wizualizacje. Są wyjątkowi, a metro pozwoli trafiać do wielu miejsc. Oczywiście będzie też z nim zintegrowana nasza aplikacja na komórki. Rzeczywiście, tam można się zgubić… To jest bardzo ważne, bo są ludzie, którzy przyjeżdżają z bardzo małych miast, wręcz wiosek – i w życiu nie widzieli szpitala, co się składa z 20 budynków. Wystarczy, że zaparkują nie na głównym parkingu – i już jest koniec, czarna magia, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wtedy też narasta w człowieku lęk i zdenerwowanie, którego i tak już jest pełno z powodu choroby dziecka. Oczywiście. Poza tym są rodzice, którzy muszą być jednego dnia w kilku poradniach. Do jednej trzeba dojść podziemiem, do drugiej – wyjść na zewnątrz, to wszystko jest strasznie skomplikowane. A wie pani, co jest fajne? Hm? Nasza cała poradnia okulistyczna jest w zebry w okularach w kształcie serc. I dzwoni do mnie szefowa, mówi: „od 16 września, kiedy było otwarcie, rodzice wchodząc na badanie mówią ze łzami w oczach, że dzieci zapominają, po co tu są, bo biegają po korytarzu i oglądają, co te zebry robią”. Mogą też dzięki nam korzystać ze ścianek z wmontowanymi iPadami i słuchać za darmo dużego wyboru audiobooków. I to, co się dzieje w poradni chorób płuc, immunologii i alergologii, dzieje się w ścisłej współpracy z jej szefem, ponieważ pan doktor powiedział nam, że wszystko, co dzieci widzą, a co jest związane z dmuchaniem, chmurkami, niebem wpływa na to, że zaczynają podświadomie głębiej oddychać. A dzięki temu są lepiej przygotowane do badania. Jak dziecko choruje, nie przychodzi do głowy myśl: co to za sprawiedliwość na tym świecie? To jest pytanie filozoficzne (śmiech). Wie pani, ja tak mam od zawsze, odkąd byłam mała: po prostu działam. Jakbym miała się zastanawiać, czemu mój syn urodził się z wadą serca, to mogłabym przez okno wyskoczyć. Co mi to da, że się będę nad tym zastanawiać? Ja jestem przeszczęśliwa, że zapewniłam mu wszystko, co mogłam najlepszego. Źródło: Fundacja K.I.D.S W porównaniu z dorosłym – dziecko bardziej cierpi? Inaczej? To zależy, ile ma lat i co stworzą rodzice. Mój syn do siódmego roku życia nie wiedział, że miał operację serca. Jakim cudem? Po prostu nigdy nie robiłam z tego sensacji, nigdy nie wiedział, po co idzie do szpitala. Jest to wielka sztuka, żeby pilnować, co można, a co nie powinno być przy dziecku mówione. Robiłam to przez siedem lat, dzięki temu mógł funkcjonować niemal jak każde inne dziecko. Jest wyjątkowo żywiołowy, ale ma chore serce, sztuczną zastawkę, upadek to jest dla niego rzecz ekstremalnie groźna. Musiałam więc w końcu mu powiedzieć, dlaczego nie może szaleć, ścigać się, uprawiać sportów kontaktowych. Bardzo ważne jest więc moim zdaniem to, żeby wiedzieć, jak dziecko poprowadzić, jak sprawić, żeby mu się przynajmniej wydawało, że ma normalne życie. A zainteresowań ma pełno zupełnie pozasportowych i bardzo o to dbam.