Spójrzcie na sukienkę Dudy. Strzał w dziesiątkę dla 50‑latek

Para prezydencka poleciała do Waszyngtonu. Andrzej Duda wraz z małżonką wziął udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Kilka dni później pierwsza dama spotkała się też z przedstawicielami polskich szkół.

- Muszę przyznać, że poziom języka polskiego wśród dzieci z polskich rodzin poza granicami jest niezwykle wysoki właśnie w USA. Jest to przede wszystkim państwa zasługa, za co serdecznie dziękuję – powiedziała Agata Kornhauser-Duda .

Zdecydowała się na sukienkę midi z motywem, który przypominał płatki orchidei. To bardzo dobry wybór dla kobiet po 50-tce. Sprawdzi się podczas letnich spotkań, ponieważ łączy w sobie wygodę i gustowność.

