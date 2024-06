Włożyła marynarkę w kratkę vichy. Ideał na lato

Wzór ten znany jest już od około 400 lat i w pierwszej kolejności miał pojawić na terenie Wielkiej Brytanii (za sprawą kolonii indyjskich i indonezyjskich), a dopiero potem we francuskiej miejscowości Vichy, gdzie szyto tekstylia i letnie ubrania właśnie z owej drobnej kratki.

Agata Kornhauser-Duda dodała do swojej formalnej stylizacji całkiem sporą dozę letniej świeżości i lekkości . A to wszystko za sprawą marynarki w biało-błękitną kratkę vichy . Ten modny wzór zazwyczaj występuje w duetach z pastelami, które pierwsza dama wprost uwielbia. Dlatego ta marynarka w kratkę o klasycznym kroju była strzałem w dziesiątkę. Pod spodem znalazł się gładki, biały top.

Co możemy powiedzieć o pozostałych elementach stylizacji? Prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Agata Kornhauser-Duda włożyła białe spodnie ze zwężanymi nogawkami oraz błękitne czółenka na szpilkach (pierwsza dama zazwyczaj wybiera kolor butów pod kolor marynarki – to jej stały trik, dzięki któremu look jest spójny).