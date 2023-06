Sportowe trendy na co dzień: wygoda w modnym wydaniu

​​W modzie sportowej nie chodzi tylko o typowe ciuchy na siłownię czy rower. ​Nie chodzi jednak o typowe ciuchy na siłownię czy rower. Sportowa moda to przede wszystkim styl życia – pomaga nam poczuć się dobrze we własnej skórze. Na jakie ubrania warto postawić? Wśród z najgorętszych trendów ostatnich lat wciąż pozostaje styl athleisure, który łączy estetykę i wygodę z funkcjonalnością. Pozwala nosić to, na co mamy ochotę w danej sytuacji. Te same rzeczy możemy włożyć do pracy, na siłownię, spacer lub spotkanie z przyjaciółmi. Gdzie szukać inspiracji? Wspólnie z Zalando wybraliśmy dla was kilka niepowtarzalnych outfitów.